Отборочный этап финала "Абилимпикса" начался в Тюменской области

С 18 по 30 сентября в Тюменской области пройдет отборочный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс 2023".

В соревнованиях примут участие 27 конкурсантов – 9 школьников, 15 студентов и 3 участника категории "специалисты". Участники будут соревноваться в 15 компетенциях в сферах: "здравоохранение", "производство", "общественное питание", "спорт" и "творчество".

Отборочный этап будет проводиться в соответствии с регламентом в очно-дистанционном формате.

Соревнования пройдут на семи площадках в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Соревновательными площадками станут колледж цифровых и педагогических технологий, тобольский многопрофильный техникум, тюменские техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, колледж транспортных технологий и сервиса, колледж производственных и социальных технологий, медколледж, а также его ялуторовский филиал.

По результатам отборочного этапа будет сформирована сборная Тюменской области для дальнейшего участия в национальном чемпионате "Абилимпикс", который пройдет с 20 по 23 октября в Москве.

Минуя отборочный этап, автоматически в состав сборной Тюменской области уже вошли четыре "специалиста" по компетенциям карвинг, поварское, столярное и кондитерское дело.