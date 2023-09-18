Российское общество "Знание" принимает заявки на участие в кинофестивале документальных фильмов

Фото: Российское общество "Знание"

Продолжается прием заявок на участие в конкурсной программе кинофестиваля документальных фильмов Знание.Кино, посвященного деятельности советского кинорежиссера и сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино Дзиги Вертова.

Организатором кинофестиваля выступает Российское общество "Знание", соорганизатор — режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, генеральный партнер проекта — Институт развития интернета. Кинофестиваль состоится в ноябре в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

О старте приема заявок объявили генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль и режиссер Константин Богомолов на состоявшемся в "Иллюзионе" мероприятии в рамках трека Знание.Кино. В одном из самых известных московских кинотеатров, который славится показами шедевров мировой и советской классики, прошел показ документального фильма Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом", а также панельная дискуссия о документальном кино.

"Кино — важный инструмент просвещения, и мы решили организовать фестиваль Знание.Кино, который имеет две цели. Первая — дать трамплин для людей в киноиндустрии. Вторая — донести кинокартины, а фактически знания до максимально широкой аудитории. Сегодня создается очень много прекрасных, важных, сильных картин, и мы хотим помочь этим работам найти свою публику. Специфика нашего кинофестиваля в его акценте на просветительскую значимость и в его масштабе. Так, ключевое событие конкурсной части фестиваля состоится в рамках выставки-форума "Россия" в ноябре этого года. К Знание.Кино присоединились киноклубы, и работы победителей фестиваля увидят зрители по всей стране — это колоссальные охваты. Наконец, к фильмам будет приковано внимание международного зрителя — в начале следующего года картины победителей мы хотим показать в рамках Всемирного фестиваля молодежи, — рассказал Максим Древаль и обратился к начинающим профессиональным документалистам. — Не бойтесь участвовать, не бойтесь не пройти в финал, не бойтесь негативных отзывов или сложностей на пути. Именно из них, из нескольких десятков безуспешных попыток, в итоге сложится ваш путь к грандиозному успеху. Дерзайте!"

"Искусство в России — и театральное, и киноискусство, и словесность, и музыка — находится в очень высокой точке. Крайне важно и фиксировать это, и говорить об этом, и одновременно давать людям, которые занимаются искусством, возможность реализовывать себя. Тем более в наше бурлящее историческое время, когда искусство должно исследовать и понимать реальность, пытаться вдохновиться ею, одновременно давать людям смыслы, идеи и понимание того, что происходит вокруг. Я думаю, что сегодня очень много молодых, талантливых, энергичных людей, которые хотят работать, писать, снимать, сочинять, которые хотят доносить свои творения до зрителей. Для меня очевидно, что фестиваль документального кино, в рамках которого соединят свои усилия ИРИ, Общество "Знание", выставка "Россия", станет очень серьезным событием в нашей культуре", — сказал режиссер Константин Богомолов.

Мастер выразил уверенность, что у российского кино, российской культуры огромное будущее, и особенно сегодня есть о чем говорить, что творить, кем и чем гордиться.

Значимость кинофестиваля отметил и генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

"Для долгосрочного развития рынка очень важно, чтобы не просто работали отдельные фонды и отраслевые институты поддержки. Должна быть экосистема, в которой подобные структуры вместе создают питательную среду для всех игроков индустрии – от опытных продюсеров до дебютантов. Наше партнерство направлено именно на это – объединить усилия и дать новые возможности талантливым авторам. Эффективность этого подхода подтверждают и результаты ранее проведенного конкурса "Знание.Кино" – многие победители нашли свою аудиторию и получили высокие оценки на онлайн-платформах. Уверен, что фестиваль также многим даст путевку в индустрию и откроет новые имена", – прокомментировал Алексей Гореславский.

В панельной дискуссии также приняли участие GR директор АНО "Институт развития интернета" Евгения Данильченко, российский кинорежиссер-документалист, сценарист, заслуженный деятель искусств России Сергей Мирошниченко, киновед, историк кино, реставратор фильмов Дзиги Вертова Николай Изволов, главный редактор журнала КиноТеатр Жан Просянов.

"Сегодня надо снимать светлые документальные фильмы о жизни, о созидании, но снимать и о боли. Если это не будем делать мы, за нас это сделают другие, и нам придется пользоваться их работами. Снимать нужно так, как снимали классики: ставить задачи, придумывать фильмы, снимать реальные хроники. И, наконец, важно беречь создателей фильмов — поэтов, не отталкивать их, не наказывать за ошибки, а максимально вовлекать в работу", — отметил российский кинорежиссер-документалист Сергей Мирошниченко.

Кинофестиваль Знание.Кино пройдет в рамках одноименного просветительского трека Общества "Знание" и станет площадкой, на которой российские создатели документальных фильмов смогут представить свои работы об историческом и культурном наследии России, о достижениях соотечественников в области науки, культуры, спорта и других сферах, а также заявить о своих режиссерских идеях и начатых проектах, посвященных этой тематике. Подать заявку на участие в конкурсной программе кинофестиваля может любой гражданин России, которому исполнилось 18 лет, а в специальных номинациях "Первые" и "Выбор Первых" участие возможно с 14 лет. Прием заявок начинается 27 августа и завершится 20 октября.

Все поступившие на конкурс работы будут оценены жюри, в состав которого войдут театральные и кинорежиссеры, общественные деятели и другие эксперты. Они будут оценивать работы по нескольким критериям: фильм должен быть социально значимым, иметь просветительскую ценность, содержать оригинальные идеи и нестандартные творческие решения.

Сильнейшие работы войдут в шорт-лист кинофестиваля. Отбор будет проходить в 5 основных номинациях: "Кинохроника", "Исследования", "Беседа", "Видовой фильм", "Первые", а также в специальной номинации "Выбор Первых". Победители кинофестиваля в основных номинациях получат гранты в размере 500 тысяч рублей на реализацию незавершенного кинодокументального проекта, а также на профильное обучение, стажировки и приобретение профессионального оборудования для создания кино. Лауреат специальной номинации получит грант в размере 200 тысяч рублей.

Трек Знание.Кино, в рамках которого состоится одноименный кинофестиваль документальных фильмов, реализуется с апреля 2022 года и также включает в себя конкурсы просветительских фильмов, тематические кинопоказы и премьеры, дискуссии и паблик-токи с участием ведущих российских экспертов киноиндустрии, обсуждения документального кино на популярных российских онлайн-платформах, презентации школ документального кино и создание киноклубов.

В 2022 году лауреатами первого конкурса проекта Знание.Кино стали авторы 34 кинокартин из 11 регионов России. 32 кинокартины собрали порядка 7 миллионов просмотров на популярных онлайн-платформах. Также в 2023 году состоялось 6100 кинопоказов работ проекта в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 82 российских регионов.

Все мероприятия трека Знание.Кино проходят при поддержке Института развития интернета, Министерства культуры РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", Союза кинематографистов России, "Москино" и крупнейших онлайн-кинотеатров.