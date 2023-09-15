Уральские театры покажут бесплатные спектакли в Тюменской области

Завершился отборочный этап Первого Уральского театрального фестиваля для детей "Сказочный мир". По его итогам оргкомитет фестиваля утвердил список участников из 7 театров Уральского федерального округа. С 24 по 27 октября участники покажут бесплатные спектакли для юных театралов Тюменской области. Постановки, ориентированные на детскую аудиторию в возрасте от 5 до 15 лет, будут показаны на площадках Тюмени, Тобольска, Ишима, а также Армизонского, Аромашевского, Упоровского, Вагайского, Юргинского, Тобольского и Тюменского районов. Среди участников фестиваля "Сказочный мир" Тюменский театр кукол, Челябинский театр кукол имени В. Вольховского, Ханты-Мансийский театр кукол, Челябинский театр кукол "Золотой петушок", Сургутский театр актера и куклы "Петрушка", Курганский театр кукол "Гулливер", Екатеринбургский театр кукол.

Цель фестиваля – сохранение и развитие на территории УФО единого культурного пространства театра кукол. А также укрепление межрегионального и культурного сотрудничества, сложившихся связей и традиций кукольников России. В рамках фестиваля предусмотрены образовательный семинар, мастер-классы для детей и родителей, ознакомительные экскурсии в Тобольске и Тюмени для участников. Планируется проведение онлайн-трансляций в группе фестиваля во Вконтакте, а также в Виртуальных концертных залах муниципальных образований юга Тюменской области.

Инициатором Первого Уральского театрального фестиваля для детей "Сказочный мир" выступило Тюменское региональное отделение "Союз женщин России". Учредитель фестиваля департамент культуры Тюменской области. Организатор и исполнитель – Тюменское концертно-театральное объединение. Председатель организационного комитета – заместитель председателя Тюменской областной думы, председатель Тюменского регионального отделения "Союз женщин России" Наталья Шевчик.

Церемония закрытия фестиваля и награждение участников состоится в Тюменском театре кукол.