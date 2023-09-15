В Тюмени выберут лучшего преподавателя детской школы искусств УрФО

С 15 по 17 сентября в Тюмени проходит окружной этап Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" 2023 года.

Ежегодный конкурс Министерства культуры Российской Федерации проводится с 2009 года и направлен на сохранение, развитие системы художественного образования в России, поддержку преподавателей детских школ искусств.

Третий год окружной этап по Уральскому федеральному округу проводит Тюменский государственный институт культуры при поддержке департамента культуры Тюменской области. Вуз выбран одной из восьми площадок в стране для проведения общероссийского конкурса.

Во второй тур конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" вошли шесть представителей из Тюмени, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Нового Уренгоя и Нижневартовска. Тюменскую область представляет преподаватель ДШИ "Этюд" г. Тюмени Ярослава Мельникова. Все участники стали победителями региональных этапов.

Откроется конкурс в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 15 сентября 10 часов. Также 15 и 16 сентября среди представителей Уральского федерального округа в очном формате пройдут насыщенные конкурсные испытания. Участники проявят себя в четырех этапах. Это самопрезентация, открытый урок, круглый стол и дискуссия.

Оценивать участников будет высокопрофессиональное жюри, в состав которого вошли руководители профессиональных образовательных учреждений из Республик Калмыкия, Адыгея и Саха, Хабаровской края, Тверской, Астраханской, Магаданской, Мурманской, Сахалинской, Саратовской областей.

Прямые трансляции испытаний доступны на платформе социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/tumgik.

Отметим, что конкурс проводится ежегодно, начиная с 2009 года, среди преподавателей детских школ искусств, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

17 сентября в 12 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова состоится подведение итогов, награждение участников и церемония закрытия окружного этапа Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" в 2023 году.

Победитель окружного этапа примет участие в финальном туре в Москве.