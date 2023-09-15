Подведены итоги акции "Летний лагерь — территория профориентации"

Во время летних каникул специалисты Кадрового центра "Работа России" Тюменской области провели профориентационную акцию "Летний лагерь — территория профориентации". Она проходила в пришкольных и детских оздоровительных лагерях с девизом "Я в мире профессий". Главная цель акции заключалась в том, чтобы познакомить подрастающее поколение с основами и особенностями выбора профессии.

Специалисты Кадрового центра использовали игровую форму для знакомства школьников с востребованными на рынке труда профессиями. Они предлагали участникам задуматься и обсудить, кем они видят себя в будущем и каким делом хотели бы заниматься. В рамках акции проходили конкурсы рисунков, беседы, викторины, экскурсии в отделения Кадрового центра и на предприятия, а также встречи с представителями различных профессий. Программа мероприятий была насыщенной и разнообразной.

Всего в рамках акции было проведено более 60 мероприятий, которые посетили порядка 2 тысяч обучающихся в возрасте от 7 до 15 лет. Выездные мероприятия, организованные специалистами Кадрового центра, были направлены на популяризацию профессий и специальностей, востребованных на региональном рынке труда.

В одном из таких мероприятий принял участие трудовой отряд 31 школы города Ишима, посетив 18 пожарно-спасательный отряд по Тюменской области. Экскурсию проводили выпускники Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России, которые прибыли служить в этот отряд. Они рассказали участникам о буднях отряда, поделились своим опытом работы и рассказали о причинах, по которым они выбрали службу в МЧС.

Акция "Летний лагерь — территория профориентации" оказалась успешной и полезной для детей, предоставив им возможность задуматься о своем будущем и выборе профессии.