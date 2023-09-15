Бойцы поздравили Моора с переизбранием на пост губернатора

Участники СВО поздравили Александра Моора с избранием на пост губернатора Тюменской области. Видеообращения к главе региона с места выполнения боевых задач опубликовал информцентр правительства ТО.
Военнослужащий инженерного саперного подразделения отметил, что очень рады, что Моор остался на своем служебном месте: "В очередной раз благодарим вас за заботу о нашем подразделении. Враг будет разбит".
Боец саперного полка развернул флаг Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: "Хотим пожелать вам удачи в реализации амбициозных планов. Вместе — мы сила. Победа будет за нами!".
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