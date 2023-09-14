Тюменцы стали призерами международных инклюзивных творческих игр

Тюменская область на III Международных инклюзивных творческих в Липецке в сентябре была представлена в нескольких номинациях как в очной, так и в заочной форме.

Ансамбль "Калейдоскоп" исполнил вальс "Осеннее дыхание" и стал серебряным призером игр. Петр Черепанов стал дипломантом в номинации "Исполнительство на народных инструментах", Любовь Васильева получила специальный приз жюри в номинации "Жестовая песня".

Это те номера, которые получили награды. Но на суд жюри и зрителей были представлены и другие номера – прочувствованное исполнение на кларнете вальса композитора Евгения Доги из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" и мелодии из кинофильма "Долгая дорога в дюнах" композитора Раймонда Паулса в исполнении Александра Ермолаева, а также песни "Не для тебя" и "Незабудки" в исполнении Петра Фрезе под аккомпанемент баяна. Как признаются исполнители, самой большой наградой для них была зрительская реакция на их выступления - восклицания "браво" и овации.

Всего свое искусство и таланты показали свыше 3 тысяч человек с различными ограничениями здоровья из 79 регионов России и 19 стран мира. Участники состязались в 32 номинациях по 8 дисциплинам.

Международные инклюзивные взрослые творческие игры - это уникальный крупный проект, дающий возможность людям с инвалидностью проявить себя в искусстве. Мероприятие проходило под эгидой администрации президента России, правительства Липецкой области, Союза Всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Председателем жюри III Международных инклюзивных творческих игр была народная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая.