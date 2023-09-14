Тюменская область вошла в состав учебно-педагогического округа наряду с другими регионами УрФО и Запорожской областью, сообщает информационный центр правительства ТО.

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