Тюменская область вошла в состав учебно-педагогического округа

18:00 14 сентября 2023
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Тюменская область вошла в состав учебно-педагогического округа наряду с другими регионами УрФО и Запорожской областью, сообщает информационный центр правительства ТО.

Округа сформированы Министерством просвещения РФ для создания единого образовательного пространства и совершенствования системы подготовки педагогических кадров.

Центр учебно-педагогического округа №27 — Уральский государственный педагогический университет. Участники: Тюменская и Свердловская области, Югра, Ямал и Запорожская область;

Церемония подписания договора состоялась 14 сентября в резиденции полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

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