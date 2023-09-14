Тобольские школьники победили в международном фестивале юношеских СМИ и киностудий

Победу с Международного фестиваля юношеских СМИ и киностудий "Волжские встречи" привезли школьники села Кутарбитка. Ребята вернулись из Казани, где проходил фестиваль.
Работа школьной телестудии "Будь в фокусе" заняла первое место в номинации "Актуальная тема". Кутарбитские юнкоры сняли репортаж о первом в Тобольском районе празднике для выпускников "Зори над Иртышом".
На фестиваль заявилось 248 участников из 27 регионов России, а также конкурсанты из Беларуси и Казахстана.
Четыре фестивальных дня прошли для юных корреспондентов насыщенно - мастер-классы им дали известные ведущие и журналисты федеральных телеканалов, актеры театра и кино, профессионалы в сфере киноиндустрии.
Детская телестудия в кутарбитской школе открылась в феврале 2023 года. С ребятами занимаются педагоги Станислав Даманский и Владислав Поскрёбышев. Вместе с девчонками и мальчишками они учатся делать репортажи, ролики и уже пробуют снять короткометражный документальный фильм об односельчанах.
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