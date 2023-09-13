Сайфитдинов: облдума - за инициативу единороссов о новой мере господдержки участников СВО

Депутаты регионального парламента на заседании Совета Думы поддержали проект федерального закона "О внесении изменений в статью 24.1 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Законопроект внесен в Госдуму первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком и сенатором верхней палаты парламента, членом президиума Генсовета партии Андреем Кутеповым.

Как отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, законопроект вводит новую меру господдержки участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий – их включают в категорию социально уязвимых категорий граждан, и, соответственно, при принятии их на работу предприниматель сможет получить статус социального предпринимателя.

"Социальные предприниматели, как известно, имеют ряд преференций в осуществлении своей деятельности. Это важная инициатива единороссов позволит ребятам, вернувшимся из зоны боевых действий, побыстрее адаптироваться к мирной жизни, трудоустроиться, и в случае необходимости поменять сферу деятельности или специальность. Наша задача сделать сегодня все, чтобы максимально поддержать наших бойцов. Законопроект предоставляет полный набор инструментов для полноценной профессиональной реализации участников СВО. Кроме того, он направлен на решение кадровых вопросов, которые остро стоят пред отечественными предприятиями и организациями", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Напомним, на сегодняшний день в категорию социальных уязвимых граждан включены инвалиды; лица с ограниченными возможностями здоровья; одинокие многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов; пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления права на страховую пенсию по старости); выпускники детских домов в возрасте до 23 лет и другие категории.

"Еще одна мера господдержки участников СВО и ветеранов боевых действий – это свидетельство нашей заботы о тех, кто сегодня с оружием в руках отстаивает интересы Родины, защищает наше Отечество", - резюмировал Фуат Сайфитдинов.