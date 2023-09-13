В "Артек" по региональной квоте могут поехать талантливые подростки

17:40 13 сентября 2023
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Открыт прием заявок на 13, 14 и 15 смены в детский центр "Артек". Делегации Тюменской области будут направлены на отдых по региональной квоте, а это значит, что отдохнуть на Черноморском побережье ребята 5-11 классов (до 18 лет), имеющие достижения в творчестве, науке или спорте, могут совершенно бесплатно!

Для этого необходимо изучить инструкцию, зарегистрироваться на сайте АРТЕК.ДЕТИ и через свой личный кабинет подать заявку на понравившуюся смену. По итогам проверки всех заявок и на основании рейтинга полученных баллов будут выбраны счастливчики, которые и отправятся в легендарный лагерь!

Прием заявок заканчивается за 35 дней до начала смены. Информацию об участии можно уточнить у регионального оператора, которым является Дворец творчества и спорта "Пионер". Телефон: 8(3452) 29-02-14

Дополнительную информацию можно найти на сайтах МДЦ "Артек" и  ДТиС "Пионер".

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