Чиновники и депутаты выйдут по спортивный турмаршрут

Областные спартакиады федеральных, исполнительных и законодательных органов государственной власти продолжат туристические маршруты -

В селе Успенка Тюменского района 16 сентября состоится очередной этап XX Спартакиады федеральных органов госвласти (спортивный туризм). Начало соревнований – в 10:00.

В спортивном туризме главная цель – пройти туристические маршруты всей командой и преодолеть препятствия. Тюменские команды ждет траверс (восхождение на вершины), переправа по параллельным перилам, спуск и подъем по склону.

Ежегодная спартакиада проходит с 1 марта до 10 ноября. Больше половины этапов уже пройдено – это лыжные гонки, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, мини-футбол и легкоатлетический кросс. В предстоящем турнире по спортивному туризму пока что подтвердили свое участие порядка 10 команд. В каждой – по 4 сотрудника федеральных органов государственной власти, отметила специалист по спорту отдела ГАУ ТО "ЦСП" Дарья Боровинская.

Также в селе Успенка, в этот же день и время, пройдет XXI Спартакиада исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области, и иных государственных органов Тюменской области (спортивный туризм). В ней примут участие порядка 50 человек.