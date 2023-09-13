Очные прослушивания музакадемии Ларисы Долиной устроили в Тюмени

В Тюмени проходят очные прослушивания Музыкальной академии Ларисы Долиной На участие в проекте подано более 200 заявок. 50 участников из Тюменской, Курганской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО прошли онлайн-отбор.

На очных прослушиваниях конкурсанты исполняют два разнохарактерных произведения. В составе жюри – представители Музыкальной академии Ларисы Долиной: доцент кафедры ЭДИ МГИК, певица Юлия Шегай, руководитель вокал-бэнда SUNVOICE Сергей Архипов, директор по развитию и руководитель партнерских проектов Влада Муравьева, программный директор Ангелина Долина, а также Ирина Бархатова, основатель центра творчества "Максимум", профессор ТГИК.

Артисты, прошедшие прослушивания, начнут обучение с наставниками Музыкальной академии онлайн. А в ноябре примут участие в гала-концерте в рамках обучающего интенсива Музыкальной академии Ларисы Долиной. На площадках Тюменской филармонии и ДК "Нефтяник" будет организовано более 20 мастер-классов и лекций от профессионалов и лучших практиков России.