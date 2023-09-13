В Тобольске открыли обновленную детскую библиотеку имени Ершова

В Тобольске после ремонта открылась детская центральная библиотека им. П.П. Ершова, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер сообщила, что это двенадцатая модельная библиотека в Тюменской области и первая в Тобольске

"Здорово, что именно в рамках реализации национального проекта "Культура" у нас есть такая возможность – дарить маленьким тоболякам мир книг. У нас уже есть аналитика, что после приведения библиотеки к модельному стандарту рост посещаемости возрастает на 70%. Я уверена, что эта библиотека побьёт все рекорды", - отметила Майер.

Глава города Максим Афанасьев в приветственном слове напомнил, что наша страна всегда считалась самой читающей в мире:

Книги – это и лучший подарок, и лучший собеседник, и лучший друг. Пища для ума, как и любая другая пища, тоже может быть не самая полезная, и вот здесь наступает как раз воспитательная функция библиотек – это популяризация хороших, проверенных книг наших классиков и современников. Тобольск стал постоянным домом для детского книжного фестиваля, который уже послезавтра начинает работать, и его штаб-квартирой стал книжный магазин на улице Мира.

В этом здании библиотека находится с 1985 года, и это ее первый капитальный ремонт. Работы затронули фасад, внутреннюю отделку, полностью преобразованы интерьеры помещений. В рамках модернизации библиотеки приобретено RFID-оборудование, позволяющее автоматизировать библиотечное обслуживание читателей и качественно повысить уровень работы учреждения. Закуплены интерактивные панель и стол, развивающее оборудование, мебель, компьютеры, ноутбуки, моноблоки и др.

В 2022 году Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова стала победителем в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура" и получила 10 млн. руб. из федерального бюджета на оснащение и модернизацию. На денежные средства были приобретены новое компьютерное и мультимедийное оборудование, библиотечная мебель. В 2023 году библиотека вошла в проект "Пушкинская карта".