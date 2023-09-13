Детский фестиваль в Москве откроют тюменскими "Вечерами на хуторе близ Диканьки"

17 сентября в Московском губернском театре начнется VI Большой Детский фестиваль. Первым из конкурсантов выступит Тюменский Большой драматический театр с ярким, веселым мюзиклом "Вечера на хуторе близ Диканьки" (режиссер Анна Фекета).

ТБДТ выступит в номинации "Музыкальные спектакли. Основная программа. Старшая возрастная категория".

По информации оргкомитета, в этом году было получено более 600 заявок на участие в конкурсе. В программу фестиваля отобрано 78 творческих проектов. За два месяца для детей и подростков в театрах и на других площадках покажут 37 спектаклей, 19 фильмов и мультфильмов, презентуют 22 книги, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

"Большая честь, что ТБДТ открывает такой масштабный детский театральный проект. Театр уже становился лауреатом фестиваля в 2020 году со спектаклем "Сказки 1001 ночи". "Вечера на хуторе близ Диканьки" – это уникальная постановка, наполненная смехом, яркими персонажами, костюмами, музыкой и танцами. Надеемся, что детско-юношеское жюри оценит по высшему баллу безупречную стилистику и внутреннее наполнение мюзикла", – прокомментировала генеральный директор ТКТО Вероника Кирюшина.

Впереди два насыщенных фестивальных месяца, когда можно будет увидеть детские спектакли из 21 региона России. Все работы участников разделили на 15 номинаций по направлениям театр, кино, анимация и другим. Победителей определит детско-юношеское жюри, в состав которого вошли 27 ребят от 8 до 16 лет. Это юные актеры, музыканты, спортсмены, победители олимпиад, художники.

Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины", художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.