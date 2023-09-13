Минувшее лето в Тобольском районе стало сезоном кинопикников

В Тобольском районе закрылся сезон кинопикников. Фильмы под открытым небом в августе и сентябре посмотрели 723 сельских жителя, выездной кинотеатр побывал в населённых пунктах Булашово, Бизино, Верхних Аремзянах, Абалаке, Малой Зоркальцевой, Сетово, Дегтярева, Башковой, Байкалово и Михайловском доме-интернате.

Вечерами зрителям показывали классику советского кино и новый семейный фильм "Чебурашка".

Проект "Сельский кинопикник" стал победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области, его реализовала некоммерческая организация "Дом добра", которая создана в районном центре соцобслуживания населения.

"Мы очень хотим, чтобы проект получил продолжение. Жителям района очень понравились кинопикники. В следующем году мы снова будем участвовать в конкурсах грантовой поддержки, чтобы те сёла, в которых выездной кинотеатр ещё не побывал, тоже могли стать участниками проекта", - рассказала директор КЦСОН Тобольского района Александра Каримова.