Проект медиков и спортсменов "Здоровье мудрых" в Тюмени набирает обороты

В Тюменской области с 2023 года реализуют межведомственный проект "Здоровье мудрых", цель которого - показать жителям региона, что важно следить за здоровьем, своевременно проходить необходимые медицинские обследования, заниматься физической культурой, спортом, поддерживать двигательную активность.

Организаторы проекта - департамент здравоохранения Тюменской области, ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12", департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, при участии Тюменского государственного медицинского университета, объединились, чтобы на основании исследовательских данных показать, насколько активный образ жизни снижает риски развития различных заболеваний и замедляет процессы старения в организме.

В рамках проекта специалисты городской поликлиники №12 проанализировали потенциальные причины мышечной недостаточности, выявили перспективные риски, определили критерии, по которым необходимо было отобрать группу людей для обследования. На данном этапе для оценки степени влияния физических упражнений на общее состояние здоровья человека, спортивные ведомства региона привлекли тюменцев, занимающихся со спорторганизаторами по месту жительства различными видами физкультурно-оздоровительной деятельности.

- Системная физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства граждан на территории Тюменской области ведется на безвозмездной основе уже более 20 лет и рассчитана на все возрасты и социальные категории граждан. Специалисты в области физической культуры и спорта – квалифицированные инструкторы, проводят занятия по месту жительства. Это позволяет повысить уровень двигательной активности граждан, их физического состояния и качества жизни, а, кроме того, перевести их в разряд систематически занимающихся. Межведомственный проект рассчитан на старшие возрастные группы и позволяет, с одной стороны, оценить уровень физического и функционального состояния человека, а с другой – научно-обоснованно сориентировать людей на занятия физической культурой, повышение двигательной активности и соблюдение норм здорового образа жизни, - поделился директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Все участники проекта прошли стартовое анкетирование, антропометрию, динамометрию, лабораторные исследования.

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12" для нового корпуса получила в числе прочего оборудования самый современный на сегодняшний день аппарат для исследования костной и мышечной ткани – денситометр. Это позволило в соответствии с показаниями провести участникам рентгеновскую визуализацию – денситометрию.

Проект продолжается, специалистам предстоит объединить, проанализировать и, при помощи экспертов кафедры медицинской профилактики и реабилитации Тюменского медицинского университета, составить программу индивидуальных рекомендаций, соблюдение которых позволит предотвратить утрату мышечной массы и силы, приводящую к снижению качества жизни, увеличению рисков травматизма и потере трудоспособности.

Тем не менее, тюменцы уже на промежуточном этапе оценили пользу от участия в проекте, так как врачи поликлиники консультировали и давали рекомендации по прохождению дообследований и коррекции физической активности.

- Тюменская область - передовой регион в области профилактических проектов, у нас самая большая скрининговая программа. Мы понимаем, что всё население по половозрастным признакам, роду деятельности, анамнезу можно объединить в группы и выявить болевые точки. А прицельное исследование, проработка алгоритмов лечения и наблюдения - это возможность снизить риски для каждой группы. Такой индивидуально-групповой подход - реальная возможность влиять на качество жизни населения, предотвращать развитие патологий, минимизировать обострения, а как итог - сократить инвалидизацию и увеличить продолжительность жизни, - отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.