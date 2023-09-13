Семья Рыбиных из Тюменского района отличилась на всероссийском конкурсе

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Семья года-2023". За звание лучших боролись 384 семьи, все они – победители региональных этапов из 86 субъектов Российской Федерации. Семья Рыбиных из Тюменского района стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года".

Конкурс проводился в пяти номинациях: "Молодая семья", "Сельская семья", "Семья – хранитель традиций", "Многодетная семья" и "Золотая семья". В номинации "Молодая семья" победителями стали Вячеслав и Анжелика Рыбины из Тюменского района.

Супруги Рыбины проживают в селе Горьковка. Оба – спортсмены, ведут активный и здоровый образ жизни. Пара вместе уже пять лет, познакомились на тренировочных сборах, далее сыграли свадьбу, а в прошлом году стали родителями.

"Наши семьи активно участвуют в конкурсе "Семья года" и ежегодно становятся его победителями на Всероссийском уровне. Мы гордимся тем, что такие талантливые и любознательные семьи проживают в Тюменской области. Искренне поздравляем семью Рыбиных с заслуженной победой!", – говорит Евгения Мунаева, заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних центра "Семья".



Всероссийский конкурс "Семья года" проводится в области уже восьмой раз по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Организатором тюменского регионального этапа является Департамент социального развития Тюменской области. Проведение конкурса координирует Региональный центр "Семья".