Оля Саблукова: яркая, талантливая, добрая и веселая - навсегда в наших сердцах

Тюменская журналистка и бывший главный редактор нашего издания Ольга Саблукова ушла из жизни. Мы выражаем соболезнования родным и близким Оли, всем, кто ее знал, и искренне скорбим в связи с ее трагической гибелью.

Творческую карьеру Оля начинала в "Тюменском курьере" и очень гордилась тем, что была ученицей Рафаэля Соломоновича Гольдберга. Работая редактором в "72.ру", а после в NewsProm.ru она также с любовью и большой ответственностью относилась к профессии и людям, которые ее окружали.

Энергия, креатив, дружелюбие и душевность были ее постоянными спутниками, чем бы она ни занималась. Такой мы ее знаем и любим. Такой она и останется в наших сердцах.