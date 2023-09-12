Открытие музыкального сезона Тюменской филармонии увидят все жители области

Концерт-открытие юбилейного 65-го сезона Тюменской филармонии покажут в виртуальных концертных залах в виде профессионально снятой видеозаписи. Сам концерт состоится 15 сентября и билетов на него уже нет.

В программе – самые яркие произведения мировой классики. Прозвучит музыка Свиридова, Бородина, Рахманинова и Хачатуряна. Во втором отделении концерта – Кантата К. Орфа Carmina Burana.

Впервые в концертном зале им. Гуляева будет использована креативная технология видеомэппинг, благодаря которой "оживут" на экране картины эпох возрождения, барокко и классицизма.

На открытии сезона на сцену с ТФО (художественный руководитель и главный дирижер – Юрий Медяник) выйдет Хоровая капелла Тюменской филармонии (художественный руководитель – заслуженный артист России Альберт Мишин). В этом году капелла отмечает свое 25-летие.

Время показов в разных ВКЗ может отличаться, следите за афишами виртуальных залов в своем муниципальном районе.