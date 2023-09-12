Первыми читателями тактильных изданий мастерской "ТАКТИМО" станут ялуторовчане

Серии инклюзивных книг "Прикоснуться к профессии" решили апробировать в Ялуторовске - первыми читателями книг о швеях, музыкантах и массажистах станут ученики школы-интерната №6.

Издания для незрячих и слабовидящих читателей создали в рамках проекта "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО". Для каждой из профессий организаторы проекта разработали: одну уникальную тактильную книжку-игрушку, одно комплексное многоформатное издание с рельефными иллюстрациями и одну книгу, напечатанную шрифтом Брайля.

Каждая тактильная рукодельная книга дополняется методическими материалами по её использованию и искусно сшитыми атрибутами профессии. Комплект музыканта сопровождают музыкальная шкатулка и уменьшенные скрипка, гитара, саксофон; в наборе массажиста юные читатели найдут уменьшенную копию скелета; книгу о швее дополняют утюг, гладильная доска и швейная машинка.

У каждого издания есть также аудиосопровождение: стихи специально для проекта написала тюменская поэтесса Антонина Маркова, а озвучили их волонтеры-дикторы из проекта "Доступный формат", реализуемого Тюменской областной научной библиотекой. Создавать книги именно об этих профессиях стали неслучайно, организаторы проекта провели исследование и выяснили, что швея, музыкант и массажист – это одни из самых востребованных среди слабовидящих и незрячих людей профессии.

После встречи в Ялуторовске инклюзивные игровые площадки пройдут в начальной школе № 76 города Тюмени и Специальной библиотеке для слепых, где и останутся на хранение и будут доступны для всех желающих.



Проект "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии" реализуется АНО "Содружество библиотек Тюменской области" в сотрудничестве с Тюменской областной научной библиотекой имени Дмитрия Ивановича Менделеева при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета.