Более 4 тысяч человек посетили концерты гастрольного тура ТФО

Пять концертов в Оренбурге, Салавате, Уфе и Сургуте со 2 по 8 сентября дал Тюменский филармонический оркестр.

В Башкортостане наши музыканты выступили на фестивале классической музыки "Романтика осени". Вечер 6 сентября стал рекордным по количеству слушателей в этом туре – более тысячи. 8 сентября оркестр завершил гастроли в ХМАО-Югре в рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество".

Из отзывов югорских слушателей.

Светлана: "Концерт роскошный! Как без подзвучки инструменты звучат! Такое тёплое естесство!"

Лена: "Спасибо за потрясающий концерт. Прекрасное исполнение, отличный выбор произведений. Волшебный вечер музыки".

Уже 15 сентября оркестр выступит дома. Юбилейный 65-й сезон в Тюменской филармонии откроет Кантата К. Орфа "Кармина Бурана".