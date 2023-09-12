Иван Зарубин представит Тюменскую область на конкурсе "Мастер года"

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических достижений "Мастер года", преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин примет участие в финале конкурса. который состоится в Туле.

Всероссийский конкурс педагогических достижений "Мастер года" проводится для поощрения педагогических работников, повышения престижа педагогических профессий, популяризации передовых идей в области образования и подготовки кадров, а также изучения и внедрения лучших педагогических практик. заключительный этап проводится с 28 сентября по 2 октября, участие в нем примут 89 региональных победителей. Победитель, помимо бесценного опыта, получит денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей.