Тюменских журналистов приглашают на "Культуру слова"

Стартовал Всероссийский конкурс СМИ "Культура Слова", организованный Министерством культуры Российской Федерации. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 сентября 2023 года на официальном сайте kulturaslova.ru.

Участвовать в ежегодном конкурсе по освещению реализации национального проекта "Культура" могут как журналисты и блогеры, так и сетевые медиапроекты и региональные пресс-службы. К участию в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в СМИ или социальных медиа с 15 сентября 2022 года по 25 сентября 2023 года.

Конкурсанты смогут побороться за лидерство в номинациях "Лучшее интервью", "Лучший фотоснимок", "Лучшая печатная публикация", "Лучший видеосюжет", "Лучшая публикация в онлайн-издании", "Лучший радиовыпуск".

Кроме того, в 2023 году конкурсные направления дополнят номинации "Лучшая публикация в социальных медиа", объединяющая текстовые и видеопосты, а также "Лучший PR-проект в государственной сфере", которая определит наиболее успешные практики и инструменты продвижения органов государственной власти.

Жюри оценит представленные работы, учитывая их актуальность, достоверность, а также оригинальность подачи информации. Материалы должны соответствовать тематике основных направлений реализации нацпроекта "Культура".

Помимо этого, один из участников будет удостоен специальной премии министра культуры Российской Федерации.

Дипломы и памятные призы будут вручены победителям осенью 2023 года в Москве на торжественной церемонии награждения.

Узнать больше и ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте kulturaslova.ru.