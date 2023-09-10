Глава Тобольска накормил участников фестиваля оладьями

Тобольску фестиваль "Тюменская осень" запомнится первым фестивалем "Ладушки-оладушки".
Суть праздника в том, что известные люди города на разных площадках пекут русское блюдо - ОЛАДЬИ. Аромат этого блюда знаком нам с малых лет и вызывает чувство радости, тепла и уюта. А ещё у многих это блюдо ассоциируется с бабушкой. 10 сентября предлагаем всем желающим отведать свежие, горячие оладьи, заботливо испеченные для вас!
Глава города Максим Афанасьев в помощники взял школьников, говорит, что у них получились самые вкусные оладьи в городе:
Оладушек много не бывает! Испекли с ребятишками 14 школы микрорайона Южный самую вкусную партию.
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