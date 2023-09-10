"Тюменская осень" на улице Вьюжной кормит гостей оладьями

Вкусное воскресенье сегодня выдалось на улице Вьюжной. Тюменцы, которые пришли на фестиваль "Тюменская осень" к первому корпусу гимназии № 4, и все, кто гуляет во Вьюжном сквере, в течение дня дегустируют оладушки, приготовленные шеф-поваром Викторией Даниловой.
Вместе с коллегами Виктория пекла два вида оладьев: сладкие с топингом из брусники, яблок, вишни, и второй вид – драники. Для них было заготовлено двадцать килограммов картофеля, его тщательно терли, добавляли все нужные ингредиенты:
На первую утреннюю дегустацию испекли по 200 оладьев каждого вида. Сегодня мы соперничаем с поварами из других школ за престижное звание лучших, и это очень увлекательно! - отмечает Виктория.
Многие тюменцы отмечают оформление буфетов, ассортимент продукции, приготовленной руками наших поваров. Заместитель главы города Тюмени Петр Вагин, посетивший площадку, поблагодарил участников фестиваля и лично шеф-бригадира столовой Викторию Данилову.
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