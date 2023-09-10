До ста тысяч на реализацию проекта может получить тюменская молодежь

Тюменцы и жители юга Тюменской области могут принять участие во второй волне конкурса молодежных инициатив "Моя идея" с 5 сентября по 7 октября. Участникам предстоит пройти образовательную программу, доработать идеи и представить свои проекты экспертам. Победители получат ресурсную поддержку на реализацию инициативы. Подать заявку можно до 2 октября.

С 5 сентября по 2 октября пройдут индивидуальные консультации с наставниками проекта. Любой желающий может оставить заявку на сайте проекта в разделе "Консультация" и получить экспертную обратную связь по идее и паспорту проекта. В качестве наставников выступят многократные победители грантовых конкурсов.

С 12 сентября по 2 октября пройдет образовательная программа конкурса, которая включает в себя четыре видеоролика для участников конкурса "Моя идея". С помощью роликов участники смогут узнать о положении конкурса, инфоповодах и акциях, медиапродвижении проекта и о десяти ошибках при заполнении паспорта проекта.

Также в образовательную программу входит проведение "Батла идей" в Тюмени. Он состоится 26 сентября в мультицентре "Моя территория" в Тюмени. Участник в формате слепого прослушивания проектов может получить обратную связь от эксперта и ресурсную поддержку. Если партнера заинтересует проект выступающего, он предложит свой вариант поддержки инициативы.

7 октября стартует очная защита инициатив и подведение итогов конкурса в мультицентрах "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Победители получат до 100 000 рублей на реализацию проекта, сообщает Мой-портал.ру.