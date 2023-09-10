Воспитанники Тюменского дома "Борки" окружены заботой

Каждый год через детский дом в селе Борки Тюменского района проходит более 200 детей. Половина ребят — дети-сироты, которые находятся в центре длительное время, пока не получится подобрать замещающую семью или уже до окончания обучения и поступления в учреждение профессионального образования.

В 2017 году Дом "Борки" стал филиалом регионального центра "Семья", в этом году ему исполнилось 89 лет. И сейчас он официально называется "Дом социальной реабилитации детей и семей "Борки". Здесь стараются сделать все, чтобы сохранить домашние условия: ребята живут маленькими семьями, в комнатах есть и своя небольшая кухонька.

Перед новым учебным годом в "Борках" прошла традиционная конференция "Шаг в будущее", на которой встретились дети, сотрудники Дома и бывшие воспитанники. Ребята и взрослые приняли участие в творческих мастер-классах, а завершилось праздничное мероприятие яркой шоу-программой. Тех, кто закончил 9 и 11 класс, посвятили в члены созданной пять лет назад Ассоциации выпускников. Эта организация помогает поддерживать связь с бывшими воспитанниками, развивает систему наставничества.

В Доме "Борки" с благодарностью принимают помощь от всех желающих. О том, чем можно поддержать ребят подскажут специалисты по телефону 8 (3452) 66-63-62.

По материалам РСРЦН "Семья" (г. Тюмень).