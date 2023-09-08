Тюменский район отмечает 100-летний юбилей

Фото пресс-службы губернатора ТО.

Жители Тюменского района получают поздравления со 100-летним юбилеем муниципалитета, торжественные мероприятия с чествованием и награждением за особые успехи и достижения на благо района состоялось в поселке Винзили.

Поздравить селян с праздником прибыли полномочный представитель президента РФ в уральском Федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, глава города Тюмени Руслан Кухарук, руководители ряда муниципальных образований и другие почетные гости. Для жителей и гостей района была подготовлена выставка о местных предприятиях, достижениях и развитии системы образования, спорта.

Торжественное мероприятие "100 лет. 100 лиц. 100 историй" началось с приветственного слова полпреда. В поздравлении Владимир Якушев подчеркнул, что Тюменский - самый крупный район юга области, один из лидеров социально-экономического развития. К вековому юбилею, по его мнению, район пришёл в полном расцвете сил: он демонстрирует успехи в аграрном и промышленном производстве, в привлечении инвесторов, достижения в образовании, культуре и спорте. Здесь сформирована комфортная среда для жизни. Созданы условия для привлечения туристов. "Гордость Тюменского района – его люди. Рабочие и земледельцы, врачи и учителя, работники культуры и спорта, предприниматели, военнослужащие. Все вы вносите свою лепту в преображение района, – обратился к жителям района Владимир Якушев, адресовав особые слова благодарности бойцам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Губернатор отметил, что Тюменский район преуспевает в социально-экономическом развитии, и в первую очередь успехов достигает благодаря трудолюбию живущих в нем людей. "Своей энергией и упорством вы достигаете результатов, которыми гордится вся область. Это и рекордные урожая и сотни тысяч квадратных метров жилья. Победы в творческих конкурсах и на спортивных аренах. Тюменский район смело идет вперед и ставит новые масштабные задачи. Уверен, что с таким потенциалом и трудолюбием вы добьетесь много", - подчеркнул Александр Моор.

Спикер облдумы Фуат Сайфитдинов выразил мнение, что юбилей района - это хороший повод поблагодарить за труд и сказать спасибо людям, которые многие годы свой талант и энергию отдают этой прекрасной и щедрой земле. Он добавил, что Тюменский район уникален. Здесь не только сочетается аграрный сектор с промышленностью, но здесь кипит полноценная, многогранная, духовная жизнь. У жителей Тюменского района есть уверенность в завтрашнем дне, о чем свидетельствуют высокий уровень рождаемости и темпы жилищного строительства.

За вклад в развитие сельского хозяйства Тюменской области Почетной грамотой губернатора награжден директор ООО "Колос" Юрий Нечаев. За заслуги благородность губернатора объявлена директору Центра физкультурной и спортивной работы "Юность" Екатерине Колпащиковой, за заслуги в развитии строительной отрасли - мастеру производственного обучения маляропогрузочного цеха ООО "Конструкция" Андрею Буракову.

Директор "Пышмаавтодор" Сергей Зюзгин и главный редактор районной газеты "Красное знамя" Тамара Некрасова стали новыми Почётными гражданами Тюменского района.