Врачи Ишима помогли наладить мужчине работу почек

Мужчина обратился в поликлинику к врачу-терапевту по месту жительства с жалобами на анурию. Его госпитализировали в хирургическое отделение стационара по месту жительства. Было принято решение перевести больного в Областную больницу №4 (г. Ишим), т.к. ему требовалась заместительная почечная терапия.

Транспортом Центра медицины катастроф мужчину доставили в Центр гемодиализа в Ишиме. К тому времени состояние пациента стало тяжелым - почки отказались выполнять свою функцию. "Причиной острой почечной недостаточности являлся бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных средств. Обезболивающие мужчина принимал почти месяц, хотел избавиться от боли в пояснице, и чуть не лишился жизни, - рассказал заместитель главного врача ОБ №4 Галина Туманова. В больнице Ишима пациент провел 16 дней, семь из которых находился под наблюдением врачей-реаниматологов и трансфузиологов.

После проведенных 5 сеансов гемодиализа острая почечная недостаточность купирована, функция почек восстановлена. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии, сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь Областной больницы № 4.