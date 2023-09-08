Команда VisitTyumen подготовила сюрпризы для участников фестиваля "Русское лето. ZаРоссию"

В рамках фестиваля "Русское лето. ZаРоссию" команда VisitTyumen подготовила большую интерактивную программу для всей семьи. Всех ждут на площади 400-летия Тюмени в 14 часов, сообщил директор департамента потребрынка и туризма Мария Трофимова.

В этот день VisitTyumen будет дарить хорошее настроение, а еще впервые в Тюмени проведет акцию "Сибирское такси", участники которой смогут прокатиться в одном из брендированных авто, отвечая на вопросы ведущего о Тюменской области. За верные ответы будут начисляться баллы, их по итогу поездки обменяют на сувениры от VisitTyumen, а также обзорные экскурсии по Тюмени и туры в Тобольск на двоих.

Кроме того, всех гостей ждут викторина с розыгрышем призов, химическое шоу с возможностью поучаствовать в опытах, яркие временные туристические тату, инфостойка, на которой можно узнать о самых интересных турах, маршрутах, событиях и туристических объектах региона.