В институте культуры бесплатно покажут кино про СВО

Фильмы про СВО покажут на фестивале "Кино на службе Отечеству" в Тюмени 8 сентября. Показ кинокартин режиссеров-документалистов состоится в Тюменском государственном институте культуры (ул. Республики, 152) при поддержке фестиваля "Русское лето. ZaРоссию".

Начало в 10:00. Вход свободный.

В Тюмени можно посмотреть картины "Герои Донбасса. Комбат", режиссер Сергей Ганночка; "Невыдуманная история маленького города", режиссер Владимир Демин; "Путь воина", режиссер Денис Зязин; "Отважные. Про любовь", режиссер Олеся Шигина.

Гостями мероприятия станут герои и авторы документальных лент, а также член Комитета семей воинов Отечества Ольга Лагутина. На кинофестивале также будет работать выставка портретов участников СВО "Уголь земли Русской".