В Национальной электронной библиотеке появились книжные памятники Менделеевки

Менделеевка передала в Национальную электронную библиотеку 17 оцифрованных версий изданий, не имеющих аналогов по культурной и исторической значимости. Среди переданных книг есть географические открытия XVIII века, старообрядческая литература и патриотический сборник времён Великой Отечественной войны.

"По оценкам экспертов, аукционная стоимость некоторых уникальных изданий фонда Менделеевки стартует от 1 млн рублей. Одно из таких – древнейший законодательный сборник "Правда Русская", относящийся к XI – XII векам. Этот книжный памятник, как и остальные, не выдаётся на руки читателям, но благодаря оцифровке он попал на "полки" Национальной электронной библиотеки и доступен всем желающим", – делится Ольга Адамович, директор Тюменской областной научной библиотеки.

Процесс оцифровки книжных памятников начался в Менделеевке в 2020 году в рамках проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура". За это время было полностью отсканировано 69 экземпляров, в среднем в год удается перевести в цифру около 20 памятников. Скорость оцифровки книги зависит от формата издания и размера шрифта, к примеру 17 книг, которые были переданы в Национальную электронную библиотеку последними, подготовили за два месяца, теперь все эти уникальные издания доступны на сайте НЭБ.

Вопросами оцифровки книжных памятников занимается экспертный совет, он состоит из сотрудников Менделеевки: специалистов библиотечного дела, хранителей редкого фонда и реставраторов. Очерёдность оцифровки выбирается исходя из приоритета сохранности над общедоступностью, благодаря этому книги, которым нужны особые условия хранения становятся доступны к прочтению в режиме онлайн.

Всего в Менделеевке 115 книжных памятников, но оцифровать остальные 46 экземпляров пока что невозможно, на них распространяется закон об авторском праве, согласно которому исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти.