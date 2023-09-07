Итоги "Вахты памяти – 2023" подвели тюменские поисковики

Сезон полевых поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны завершился 1 сентября. По сложившейся традиции поисковики региона подвели итоги "Вахты памяти - 2023" на пресс-конференции.

Руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области Светлана Матвеюк рассказала об основных мероприятиях в течение года: о литературно-музыкальном проекте "Мы ничего не знаем о войне", создании передвижной экспозиции "Без срока давности" и об образовательной программе "Школа поисковика". Также Светлана анонсировала, что уже в ноябре состоится региональный образовательный слет поисковых отрядов "Живем поиском". Проект будет реализован при поддержке гранта Губернатора Тюменской области.

В полевом сезоне 2023 года участвовало 16 отрядов из Тюменской области. Поисковые работы проводились на территории Калужской, Новгородской, Псковской, Смоленской и Тверской областей. Усилиями двухсот поисковиков региона были подняты останки 265 красноармейцев. На данный момент 9 именных вещей находятся на экспертизе.

"Самое важное в нашей работе – не находки и не музейные экспонаты, а установленные имена и возвращенные из безвестия судьбы пропавших бойцов и командиров Красной армии", – убежден Ростислав Ольховский. – В этом году поисковикам региона удалось установить 17 таких имен".

Так, наглядным результатом работы поисковиков и, однозначно, самым волнительным моментом пресс-конференции стало прямое включение по видеосвязи с родственниками одного из поднятых бойцов, Челухоева Петра Степановича, уроженца Кемеровской области. Племянница и внучатые племянницы замполитрука рассказали журналистам о судьбе своего героя.

"Благодарим вас за то, что нашли моего дядю. Мои тетя и мама - жены братьев Петра Степановича - верили, что он вернется на малую Родину", - со слезами на глазах обратилась к поисковикам Людмила Суслова, племянница Петра Челухоева.

Останки помощника наводчика Челухоева обнаружили участники тюменского "Десанта памяти" в августе в ходе экспедиции в Темкинском районе Смоленской области. В ближайшее время защитник Отечества будет с отданием воинских почестей перезахоронен на своей родине.

Также в ходе мероприятия опытные руководители поисковых отрядов "Кречет" и "Память сердца" Андрей Ковалевский и Валентина Гаврилова познакомили журналистов с особенностями работы в их районах поиска, рассказали о судьбах бойцов, чьи имена уже удалось установить, и представили наиболее интересные и редкие находки, среди которых значатся красноармейская книжка, ложка, икона и деревянные карандаши.

Мероприятие по сохранению исторической памяти организовано в рамках исполнения национального проекта "Образование".