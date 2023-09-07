Тюменский студент выступил на фестивале Kustendorf CLASSIC в Сербии

15:55 07 сентября 2023
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Студент колледжа искусств ТГИК Тимофей Ткаченко стал участником фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC в Сербии.  

Десять лет назад сербский режиссер Эмир Кустурица учредил фестиваль русской классической музыки Kustendorf CLASSIC, который проходит при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города". В этнодеревню Дрвенград, построенную режиссером для съемок фильма "Жизнь как чудо", каждый год приезжают молодые музыканты из разных регионов России и Сербии.

Участие в конкурсе фестиваля на Балканах дает им возможность выступить на международной сцене и получить бесценный опыт от признанных во всем мире профессионалов.

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