Марафон внимания к пожилым людям запускают в Тюмени

Традиционный марафон внимания "Мы вас любим!" в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой!" начинается накануне Международного дня пожилых людей.

С 1 по 30 сентября юные жители Тюменской области, а также все желающие смогут совершить доброе дело и выразить благодарность людям старшего поколения. Для участия в акции молодому поколению предлагают создать сумку для покупок (шопер). Главная особенность такой сумки ручной работы — наличие вместительного наружного кармана, в который можно положить карту долголетия. Эти карты будут раздаваться участникам форума "На 55 с плюсом!", который пройдет 1 октября 2023 года.

В качестве материала для создания подарочной сумки предлагается использовать экологичный и качественный текстиль с большим сроком службы, например, джут, плотный хлопок и другие. Все, что необходимо при пошиве, это хорошее настроение, немного свободного времени, специальные трафареты и щепотка фантазии. Пошаговую инструкцию по изготовлению сумки можно скачать на портале "Старшее поколение" https://stp-to.org/ в рубрике "Пусть осень жизни будет золотой", раздел "Акция "Мы Вас любим!".

"Подарок, сделанный своими руками, поможет бабушкам и дедушкам почувствовать тепло, заботу и внимание людей, которые стали участниками акции. Подаренный шопер станет отличным повседневным помощником в быту. А благодарность и улыбки на лицах получателей сумок будут приятной наградой для всех, кто принял участие в мероприятии "Мы Вас любим!" — подчеркивают организаторы акции.

Изделия принимаются до 30 сентября по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123, кабинет № 4, тел.: (3452) 51-77-05 (отдел по связям с общественностью).

Часы приема: понедельник – пятница с 08:00 до 16:30.

Организаторы акции ― Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации и Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение".

Получить более подробную информацию можно по телефону 51-77-05, на сайте www.adgir.ru или в сообществе "Старшего поколения" ВКонтакте.