Тюменцев приглашают на День трезвости

Фото - пресс-служба ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

Областной центр профилактики и реабилитации 8 сентября на Цветном бульваре проведет на праздник "Наш выбор – здоровье!" На площади с17 до 19 часов будут работать бесплатные профилактические и развлекательные площадки.

Волонтеры профилактики представят настольные профилактические игры и наглядно продемонстрируют, как меняется внешность человека, регулярно употребляющего алкоголь. Врач-нарколог расскажет о влиянии алкоголя на организм человека. Психолог поможет понять, как правильно работать над собой, чтобы не попасть в зависимость.

Гостей интерактивной программы ждет множество интересных игр и конкурсов. Поучиться стрелять из лука и поучаствовать в танковом турнире жители города смогут на развлекательных площадках. Тюменское городское казачье общество проведет для участников мастер-класс по рубке шашкой и фланкировке. А на площадке от Федерации городошного спорта будет предоставлена возможность попробовать свои силы в игре в городки.

Основной частью празднования Дня трезвости станет концертная программа с участием творческих коллективов города и области.

В финальной части мероприятия самых активных участников ждет розыгрыш призов. У каждого будет возможность получить подарок от организаторов мероприятия "Наш выбор – здоровье!". Для участия в розыгрыше необходимо получить у организаторов "бегунок", собрать на интерактивных и досуговых площадках печати и обменять его на подарок от организаторов.

Мероприятие реализуется в рамках областного проекта "Тюменская область – территория здорового образа жизни!".