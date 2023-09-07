Вячеслав Шуляк назначен врио начальника УМВД России по Тюменской области

Временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Тюменской области назначен полковник полиции Вячеслав Шуляк, информация об этом опубликована на сайте ведомства.

С декабря 2019 года главком руководил генерал-майор Леонид Коломиец, в августе ИА "Тюменская линия" со ссылкой на источник сообщило, что он планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем: он перенес операции весной 2022 года и летом 2023 года.

Шуляк родился в 1978 году в Тюмени, первоначальное обучение и свою трудовую деятельность в органах внутренних дел осуществлял в Тюменской области. В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД России, в 2011 году получил второе образование в ФГОУ ВПО "Академия управления МВД РФ". С октября 2022 года приказом Министра внутренних дел Российской Федерации был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Тюменской области.