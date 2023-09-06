Уроки профориентации в четверг пройдут во всех школах РФ

Завтра, 7 сентября, во всех школах страны пройдет первое занятие профориентационного курса "Россия – мои горизонты", сообщает Минпросвещения РФ.
Внеурочные занятия для 6–11-х классов будут проходить каждый четверг. Школьникам расскажут о достижениях в области науки и технологий, современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях.
На первом занятии курса ребята узнают о важности труда в жизни каждого человека, отраслях экономики нашей страны, а также о качествах и навыках, которые необходимы для разных профессий.
Курс "Россия – мои горизонты" рассчитан на 34 занятия. Каждое занятие адаптировано под разные возрастные группы.
Программа курса содержит:
🔹 профориентационные диагностики;
🔹 профориентационные уроки;
🔹 отраслевые и рефлексивные занятия;
🔹 моделирующие онлайн-профпробы.
Программа курса и материалы к занятиям доступны на информационном ресурсе проекта "Билет в будущее".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru