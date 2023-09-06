Уроки профориентации в четверг пройдут во всех школах РФ

17:24 06 сентября 2023
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Завтра, 7 сентября, во всех школах страны пройдет первое занятие профориентационного курса "Россия – мои горизонты", сообщает Минпросвещения РФ.

Внеурочные занятия для 6–11-х классов будут проходить каждый четверг. Школьникам расскажут о достижениях в области науки и технологий, современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях.

На первом занятии курса ребята узнают о важности труда в жизни каждого человека, отраслях экономики нашей страны, а также о качествах и навыках, которые необходимы для разных профессий.

Курс "Россия – мои горизонты" рассчитан на 34 занятия. Каждое занятие адаптировано под разные возрастные группы. 

Программа курса содержит: 

🔹 профориентационные диагностики;
🔹 профориентационные уроки;
🔹 отраслевые и рефлексивные занятия;
🔹 моделирующие онлайн-профпробы.

Программа курса и материалы к занятиям доступны на информационном ресурсе проекта "Билет в будущее".

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