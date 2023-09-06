Уроки профориентации в четверг пройдут во всех школах РФ

Завтра, 7 сентября, во всех школах страны пройдет первое занятие профориентационного курса "Россия – мои горизонты", сообщает Минпросвещения РФ.

Внеурочные занятия для 6–11-х классов будут проходить каждый четверг. Школьникам расскажут о достижениях в области науки и технологий, современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях.

На первом занятии курса ребята узнают о важности труда в жизни каждого человека, отраслях экономики нашей страны, а также о качествах и навыках, которые необходимы для разных профессий.

Курс "Россия – мои горизонты" рассчитан на 34 занятия. Каждое занятие адаптировано под разные возрастные группы.

Программа курса содержит:

🔹 профориентационные диагностики;

🔹 профориентационные уроки;

🔹 отраслевые и рефлексивные занятия;

🔹 моделирующие онлайн-профпробы.

Программа курса и материалы к занятиям доступны на информационном ресурсе проекта "Билет в будущее".