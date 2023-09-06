В Тюмени продают портрет президента за 1,3 млн рублей

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Картина со всадником на медведе выставлена на сайте "Авито", как пишут местные СМИ со ссылкой на автора объявления, "картину продают после закрытия одной из фирм".

Объявление на сайте размещено 14 августа, за полмесяца его просмотрели 106 раз, в пояснении к лоту указано, что "картина красками на холсте!!! Владимира Владимировича Путина!!!"

Отметим, что подобная новость выходила в СМИ уже в ноябре 2022 года, тогда указывалось, что картину с Путиным на медведе размером 2×1,5 метра тюменка предлагает купить за 7 млн рублей, создал ее художник-брызгист из Казани Руслан Ибрагимов в 2021 году.