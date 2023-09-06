Тюменский супермаркет откроют на Агровыставке Урала

Супермаркет с тюменскими продуктами - таким образом решено оформить в этом году экспозицию делегации предприятий товаропроизводителей Тюменской области на XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа.

Важнейшее событие в сфере сельского хозяйства, где демонстрируются достижения аграрной отрасли, сельхозмашиностроения и развития сельских территорий федерального округа проводится при поддержке полпреда Президента РФ в УрФО.

В этом году выставка пройдёт в городе Челябинске, на базе конгресс-холла "Таганай". В составе делегации Тюменской области планируется участие 49 организаций, продукция которых будет представлена на коллективном стенде.

Организаторы участия делегации товаропроизводителей Тюменской области: департамент АПК ТО и Торгово-промышленная палата Тюменской области.