Моор рассказал о планах на создание мемориала в честь бойцов, погибших в СВО

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что у властей в планах сделать в областном центре мемориал в честь тех, кто погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, однако ближайшая задача - выполнить благоустройство на участке кладбища, где покоятся погибшие.

Бойцы из разных подразделений захоронены в отдельном секторе Червишевского кладбища. "Вместе с коллегами осмотрели территорию, ее надо благоустроить - заасфальтировать дорожки, оборудовать входную группу. Решили, что нужен памятный знак. Его проект на второй картинке. Дал необходимые поручения. В планах также сделать мемориал в областном центре. Чуть позже соберемся с участниками боевых действий, обсудим детали и решим, каким он будет", - рассказал о планах Моор.