Лидер "Смысловых галлюцинаций" выступит на площади 400-летия Тюмени

12:00 05 сентября 2023
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8 сентября Тюмень примет участие в масштабном патриотическом фестивале "Русское лето. ZаРоссию". 

В этот день на площади 400-летия Тюмени состоится концерт с участием лидера группы "Смысловые галлюцинации" Сергея Бобунца и группы "Джанго", а также местных музыкальных коллективов: кавер-группы Dance Bro, вокал-бэнда "Матрица", DJ Fridrikh и вокал-группы "Санрайз". Со сцены также будет звучать поэзия, зрелищные виды силового экстрима продемонстрируют русские богатыри.

Старт фестиваля в 14:00.

Тюмень завершит музыкально-патриотический марафон, который в этом году охватывает 26 городов в шести федеральных округах страны.

Программа мероприятий скоро появится на сайте русскоелето.рф.

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