В Тюмени "оживят" работы Василия Кандинского

В проекте "Цветозвуки" в Музейном комплексе имени Ивана Словцова представлены оригиналы графики основоположника абстракционизма, всего 60 работ, а также "ожившие полотна" с музыкальным сопровождением. Выставка описывает три ключевых периода в творчестве авангардиста.

На открытие выставки в Тюмени ожидают коллекционера, владельца галереи Bashmakov Gallery Павла Башмакова. "Проекты в Музейном комплексе имени Словцова для нас всегда совершенно особенное событие. Жителям Тюмени повезло иметь такую современную и по форме, и по содержанию культурную институцию", - прокомментировал свой визит Павел.

Для посетителей выставка начнет работу 9 сентября. Билеты будут доступны по "Пушкинской карте".