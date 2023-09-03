В Викуловском районе реализуются инвестиционные проекты

6 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сервисных и социально-бытовых услуг, с помощью которых предусматривается создание 15 рабочих мест, реализуется в Викуловском районе. Объем инвестиций составляет 36 млн рублей, рассказали в администрации Викуловского района.

"В 2022 году в район пришел крупный инвестор ЗАО "Племзавод — Юбилейный", который на территории Коточиговского сельского поселения построил и ввел в эксплуатацию пункт обслуживания обработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Было создано 18 рабочих мест, вложено 170 млн рублей".

Инвестиционный потенциал района представлен наличием свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, водных биоресурсов, инвестиционных площадок, сообщает Тюменская линия.