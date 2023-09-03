Тюменские дети познакомились с белорусскими традициями

Воспитанники "Ребячьей республики" на каникулах погрузились в изучение культуры Республики Беларусь. Так, хореограф центра, руководитель творческой группы Сергей Баев, поставил белорусский народный танец "Беларусь маладая", в нем приняли участие ребята, входящие в состав творческой группы.
Педагог дополнительного образования Ольга Рыбак провела мастер- классы и создала вместе с детьми работы для выставки прикладного творчества, а также познакомила своих подопечных с особенностями белорусской кухни.
Была организована выставка, где представили деревянные шкатулки и тарелки с оговской росписью; стеклянные фонарики, расписанные вручную; белорусские маляваныя дываны (рисованные ковры); тряпичные куклы в национальных костюмах и кукла-мотанка; композиции из искусственных цветов и ручная вышивка гладью.
Ребята попробовали картофельные "драники" со сметаной, которые научились готовить на занятиях.
По материалам НКО Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".
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