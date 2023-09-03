Тобольские музейщики приглашают в "Сибирский круассан"

Интересная точка общепита появилась в Тобольске - кафе "Сибирский круассан". С четверга по воскресенье оно работает для посетителей Музея Семьи Императора Николая II по адресу. С 10 до 18 часов гости могут выпить чашечку чая или кофе с легкими, ароматными булочками из слоеного теста в форме полумесяца, изготовленными по рецепту и технологиям XIX века. Круассаны в кафе делают в лучших французских традициях, но с сибирским колоритом – с различными начинками, что делает их вкус незабываемым и оригинальным.

В семье Императора Николая II воздушную выпечку часто подавали на завтрак. Члены Императорской фамилии познакомились с "croissant" во время посещения Франции в рамках большой поездки по Европе в 1896 году, сообщили в Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.