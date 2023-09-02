В тюменском селе появились "Окна из прошлого в будущее"

Улицу Трактовую в селе Ембаево украсил арт-объект "Окна из прошлого в будущее". Вдоль дороги установлены окна в резных наличниках. Вместо стекла - портреты выдающихся людей Ембаевского муниципалитета.

Проект стал подарком администрации МО к 100-летию района и 425-летию села Ембаево, он символизируют связь поколений, это прошлое. Окна легли в основу арт-объекта, потому что они – наша связь с внешним миром, это метафора метафора надежды и перемен. При создании арт-объекта использованы оконные деревянные рамы дома 19 века, которые предоставили жители села.

В рамах - портреты героя Советского Союза Ахметрашита Аширбекова, героя России Тимура Мухутдинова, купца и мецената Нигматуллы Хаджи Кармышакова-Сейдукова. Построенный им на личные средства и оставленный в наследие ансамбль Большой татарской мечети" является украшением и архитектурно-историческим достоянием Тюменского района.

Арт-объект будут пополнятся новыми окнами, на каждое изображение добавится куар-код, чтобы зрители смогли получить как можно больше информации, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.