Выставка работ уличных художников проходит на пешеходной улице в Тюмени

На пешеходной улице Дзержинского размещена выставка под открытым небом. 20 живописных полотен объединены одной темой – "Сокращая дистанцию: обойдемся без стен".

Так, недавно, благодаря фестивалю "Морфология улиц", обычный забор-рабица у дома № 24 по улице Володарского превратился в произведение искусства. Инсталляция с вышивкой и вязанием стала еще одним арт-объектом, привлекающим внимание и украшающим Тюмень. Рядом с ними появилась еще одна точка притяжения – выставка работ уличных художников.

– Мы хотели показать жителям города, что работы уличных художников могут располагаться не только на стенах, как муралы, но и представлены в формате выставки. Мы держим связь со многими участниками "Морфологий", и большинство работ здесь – именно от них. Для нас особенно важно "прокачивать", развивать художников Тюмени, – утверждает руководитель мультицентра "Контора пароходства" и проекта паблик-арта "Морфология улиц" Юлия Саначина.

Из двух десятков работ, представленных на выставке, пять – от наших земляков. Здесь есть также живописные произведения авторов из Москвы, Калининграда, Ростова, Воронежа, Санкт-Петербурга и Омска. Иногда неискушенному ценителю творчества бывает трудно понять, что имел ввиду автор – тогда на помощь придет аудио-гид: каждая работа снабжена QR-кодом, чтобы максимально комфортно погрузиться в творческий замысел художника, сообщает Тюменская область сегодня.