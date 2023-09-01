Лекции, упражнения и мероприятия для активного долголетия доступны жителям Тюмени

В рамках курса профилактики возрастных изменений Тюменского регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации граждане пенсионного возраста посещают занятия, направленные на поддержание когнитивных функций и физических способностей.

В программу включены разнообразные события: творческие занятия, мастер-классы, увлекательные экскурсии, лекции, на которых можно узнать, например, современные правила безопасности жизнедеятельности, и многое другое.

Одной из таких просветительских встреч стала экскурсия с "серебряным" волонтером проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" Благотворительного фонда "Старшее поколение" Ольгой Лукошковой. Экскурсовод рассказала о "Ямской слободе". Это историческое место, где с начала эпохи Возрождения проживали ямщики, а в XIX веке селились купцы и открывали свои торговые точки.

"Важной частью профилактики когнитивных нарушений является узнавание нового, поэтому мы постоянно готовим полезные занятия и необычные встречи. А для преподавателей курса важно, чтобы во время своего пребывания на занятиях слушатели курса не только получили интересные знания, но и смогли реализовать себя. Например, в творческой деятельности, открывая в себе неожиданный талант", — отмечает Бунин Александр, заведующий отделением по профилактике возрастных изменений и психологической помощи.

Деменция — это синдром, обычно хронический или прогрессирующий, при котором происходит деградация когнитивных функций: памяти, мышления, понимания, речи и способности ориентироваться, считать, познавать и рассуждать.

Специалисты Регионального центра проводят для тюменских бабушек и дедушек эффективные упражнения, направленные на тренировку памяти, внимания, мышления, которые они в дальнейшем смогут применять самостоятельно. Работа со слушателями курса проходит в разных форматах: занятия по мелкой моторике, адаптивные физические нагрузки, праздничные мероприятия. Со старшим поколением взаимодействуют психологи, культорганизаторы, специалисты по социальной работе - сотрудники Отделения по профилактике возрастных изменений и психологической помощи и "серебряные" волонтеры.

А также в рамках курса проводятся полезные встречи для участников профилактической программы с представителями различных ведомств: Социального фонда, Роспотребнадзора, МЧС России, Центробанка, Центра медицинской профилактики и других. Информация, полученная на них, помогает лучше ориентироваться в современном законодательстве и обезопасить себя от мошенников.

Отделение по профилактике возрастных изменений и психологической помощи объявляет о новом наборе на бесплатный курс по предупреждению возрастных когнитивных нарушений.

Это интенсив продолжительностью 3 месяца, в котором ежегодно принимают участие около 200 пожилых тюменцев.

Следующий поток курса стартует 3 октября 2023 года. Приём заявлений на осенний курс завершается 26 сентября 2023 года.

Стать участником проекта может стать каждый желающий тюменец, достигший пенсионного возраста, который заметил у себя первые признаки когнитивных нарушений.

Занятия проходят по адресу г. Тюмень, ул. Солнечный проезд, 10/1 (Отделение по профилактике возрастных изменений и психологической помощи), а также онлайн.